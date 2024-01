Traicionada, rumbo al final: avances del capítulo del martes 30 de enero

martes, 30 de enero de 2024 00:00

El regreso de Asya (Cansu Dere) y Ali (Alp Akar) podría dar un nuevo giro a los planes de venganza contra Volkan (Caner Cindoruk) en "Traicionada", el éxito turco de Telefe que se acerca al final.

Volkan atravesó la angustia de no saber dónde estaban la médica y su hijo, que se refugiaron en una casa y estuvieron sin teléfonos, para aumentar las sospechas sobre Derin (Melis Sezen). En tanto, Cavidan le dice a Nil que sospechan que la diseñadora los mató. "Eso sí, te lo aseguro. Esa chica se irá a la cárcel", afirmó. La chef se desespera y trata de tener noticias a través de Volkan.

Mientras que Asya le dice a Ali que ya es momento de regresar. "No hay necesidad de llamarlo (a Volkan). Cuando lleguemos a casa hablamos con él para que sepa lo que Derin nos hizo", le confesó.

Por otra parte, Derin sale de su casa y Gonul la increpa. "Voy a revisar los cadáveres; a ver si nadie los ha encontrado. No quiero ir a la cárcel", responde. Su mamá le insiste en que no es gracioso lo que dice y que no puede dormir por la desaparición de la médica y Ali. "Lo siento mucho por tí. Estás muy preocupada por Asya, la quieres tanto... No te preocupes mamita, aunque Asya haya muerto te aseguro que resucitará para molestarte. Así que ya no estés tan triste", agregó la joven.

Gonul le pregunta si de verdad no está preocupada. "¿Por qué lo estaría? Te aseguro que soy inocente", resaltó Derin.

Luego, Ali y Asya llegan a su casa y se encuentran con Volkan. "¿Nos extrañaste?", pregunta Asya. "Te extrañé demasiado", confiesa él. Ali los deja para que estén solos y ambos se confiesan "amarse demasiado". Es entonces que un beso y un abrazo con la promesa de no separarse no termina de la mejor manera. Según el adelanto de la novela, Derin entró a la casa y apuñala a Asya por la espalda.

La médica se desvanece en los brazos de Volkan, que le reprocha a Derin el ataque. "Mientras yo esté viva, ustedes no podrán estar juntos", asegura. ¿Será Derin quien cambie el rumbo de la historia?