Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes 30 de enero

martes, 30 de enero de 2024 00:02

"Todo por mi hogar" atraviesa un momento bisagra en su historia. La novela de Telefe gira en torno a la pérdida de la casa de Sengul, al caer en el engaño de ganar dinero fácil e hipotecar tu casa.

Los hermanos no le han contado a todos sus compañeros y parejas lo que está pasando pero no tardan en surgir los problemas. Mientras permanecen en una casa abandonada, vuelven a clases y Sarp provoca a Omer. "¿Están viviendo en el baño de la escuela o qué?", le dice. El joven le contesta que no está de humor y que no lo moleste. Sin embargo, el joven lo increpa al ver que se ha cambiado en el baño de la escuela. "¿Por qué tu ropa está sucia? ¿Durmieron en la calle?".

"Te voy a romper la boca", responde Omer que se sigue arreglando. "¡Qué miedo tengo! Antes de irse, laven toda su ropa. Eres la basura más apestosa", agrega el joven que se gana que su enemigo reaccione: "¿Por qué mejor no lavo tu cabeza en el inodoro? ¿Te gustaría?", lo amenaza Omer. Ogulcan logra separarlos y le dice a Sarp que es "un masoquista", que le gusta que lo golpeen.

Por otra parte, Akif busca a Nebahat. "Jamás me atrevería a hablar de tí de esa manera y lo sabes. A veces podré ser un mentiroso pero no un hipócrita. Me molesta la gente que es así. ¿Por qué haría lo mismo? Dame una oportunidad de contarte mi versión de las cosas. Quiero ser honesto. Espero que el hecho que estés aquí no signifique que me vas a dejar porque no es nada fácil explicar", le dice. Ella lo cuestiona y él le promete que va a recompensarla. "Diré lo mucho que amo tu voz, tu nariz, tus labios cuando estás cerca", afirma y le entrega un papel con una dirección en la que la espera para una cita.

En tanto, Gonul habla con Orhan y le asegura que puede ayudarlos a recuperar el dinero perdido y hasta su casa. Pero hay una condición: "si haces lo que pido, te juro que diré el nombre de los involucrados (en la estafa a Sengul). Hasta puedo declarar a favor de ella. Te pido que regreses conmigo". Él señaló que es una "estupidez" y ella le confiesa que no puede con la idea que Sengul "le gane y que prefiere que la elija a ella".

También hay desacuerdos entre Omer y Suzen, que va a la casa abandonada a llevar un regalo. Sarp le dice que él no se deja ayudar por "orgulloso" y casi hay una pelea. Ella le cuenta que quiere ayudar y Omer le devuelve dinero. ¿Habrá posibilidad de reconciliación?