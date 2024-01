"Vos me metiste...": el chicaneo entre Soledad Pastorutti y su papá

miércoles, 3 de enero de 2024 16:20

Es conocida la historia del papel clave de Omar Pastorutti en el impulso a la carrera de su hija Soledad. "La Gringa de Santa Fe" recorría escenarios con el apoyo de su papá, que oficiaba de manager, y quien logró que grabara sus primeros cassettes con los que muchos la conocieron. Siempre agradecida a la confianza de su papá y su persistente trabajo para que ella construyera su carrera, comparte de vez en cuando reconocimientos en las redes sociales.

Pero este 3 de enero, apeló a un divertido chicaneo. Juntos en un backstage, Sole le dice a Omar: "Vos me metiste en esto, HDP, mirá...". Luego le hace cariños en la espalda hasta que él se da vuelta y le contesta: "y no me devolviste la plata, vos". Las risas estallaron y Omar agregó: "¡estuvo bien esa, eh!".

"Feliz cumple Omi!!!" agregó la cantante y en su posteo en Instagram se sucedieron los saludos. Entre ellos, estuvo el de Francisco Benitez, ganador de La Voz Argentina cuando fue parte del team de Soledad: "Feliz cumpleaños a Omar! Una gran persona!".