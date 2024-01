Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 3 de enero de 2024 00:00

Decisiones que costarán tomar, el miedo al cambio y también a la soledad, atravesarán a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza rumbo al final de la Tercera Temporada con una trama tan intensa como cargada de giros y el drama predominando.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, Sarp (Atakan Özkaya) hablará con Süsen (Lizge Cömert) a quien tratará de convencer que él es su amigo y confidente, y que Ömer (Yigit Koçak) no la quiere. "Estoy viviendo el mismo infierno", comenzará expresando Süsen quien destacará que Ömer ya no le habla desde que Leyla falleció.

"Deja de estar culpándote por lo que le sucedió. ¿Cómo le explicarías el accidente a él?. No lo comprendería. Tampoco le puedes decir por qué solamente me tuviste confianza a mí", agregará el joven quien destacará que la reacción que tuvo ella fue la correcta. "'¿Qué hubieras preferido? ¿Qué podía hacer?. Estabas destrozada, no te iba a dejar. Mira, Süsen, él debería saber que su novia no abrazaría a alguien más de no ser importante. ¿Cierto? Esa es la raíz del problema. Ömer no confía en ti y eso jamás cambiará. Odio hablar de ese idiota. Además, yo te ayudé. Deberías agradecer", lanzará.

Más tarde, Süsen tratará de hablar con Ömer para conseguir su perdón pero encontrará el rechazo de él. "Mira, intenté hacerlo varias veces y me respondías lo mismo. Ahora ya no quiero. Yo ya no voy a hablar hasta que me digas por qué estás con él. Y quiero la verdad. Quiero que me expliques por qué lo abrazaste esta noche para que te consolara. ¿Te vas a quedar callada? Te escucho, háblame", apuntará Ömer.

Por otro lado, Afra (Ecem Sena Bayir) tratará de convencer a su madre que la relación con Orghan (Cüneyt Mete) terminó, que no tiene sentido resistirse o seguir peleando. Sin embargo Gönül (Evrim Dogan) insistirá y no se dará por vencida. "No será algo tan fácil. Necesitaré mucho tiempo. Y mucho. Creo que deberías de pensar cómo estar ayudando a tu madre. Pero no quieres. Es más fácil decirme que no puedes. Y que sería mejor que me resigne. ¡Qué buena hija!", lanzará Gönül.

"¿Entonces qué es lo que prefieres, eh? ¿Que lo encierres en la casa aun cuando ya no quiere estar contigo?", desafiará Afra consiguiendo darle una idea a su madre. Por eso cuando él llegue a la casa, ella decidirá encerrarlo y no sólo llevarse la llave sino también el celular de él para dejarlo incomunicado.

"¡Es obvio! No permitiré que te divorcies de mí, ¿entiendes? Si crees que dejaré que regreses con la estúpida de Sengül (Fadik Sevin Atasoy), ¡estás mal! ¡Quedó claro!", apuntará la mujer desatada de locura. Ante esto, su hija tratará de detenerla: "Te digo que te detengas, esta no es la solución. Lo que dije sobre encerrarlo en la casa era una broma. ¿Qué te sucede, madre?. Este comportamiento no es normal", apelará la chica sin tener los resultados de su madre.