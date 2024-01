"Que me voten": en crisis, Carla pidió abandonar "Gran Hermano"

miércoles, 3 de enero de 2024 15:50

Carla "La Chula" quiere dejar "Gran Hermano" y le confesó a Florencia que pedirá que la voten para quedar nominada y si lo logra, hablará al público para que la eliminen del juego.

Señaló que "perdió la motivación" y se aburrió, además de extrañar a sus hijos. "Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y voy a pedir al afuera que me voten para irme. Si estoy en placa, voy a pedir eso", dijo.

Florencia intentó mostrarle que en la edición pasada, Romina también era madre y aún extrañando a sus tres hijas, casi llega a la final. "La Chula", sin embargo, dijo que ella no disfruta y que los conflictos no parecen tener fin.

"Sueno ingrata o desagradecida, pero pensé que iba a ser otra cosa" , se sinceró. ¿Se arrepentirá? ¿Logrará abandonar la casa tras un mes de convivencia?