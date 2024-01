Fuerte careo de Isabel y Furia en Gran Hermano: "el juego va a cambiar"

miércoles, 3 de enero de 2024 00:13

En la noche de este martes, se vivió una situación muy fuerte entre Isabel y Juliana "Furia" en la casa de Gran Hermano. Armas participantes tuvieron un encontronazo que elevó la tensión entre los grupos y por eso desde la producción del reality decidió dar un paso para tratar de calmar las aguas y evitar que la agresión llegue a mayores.



Para ello llamó a las dos participantes al SUM y allí Santiago del Moro las esperó a través de la pantalla del televisor. "Que nadie escuche de la casa", comenzó expresando el conductor quien luego aclaró que GH lo ve todo y viene advirtiendo que el clima cada vez es peor.

"A veces siento que cuando salgo y les doy la posibilidad de hablar que se las doy a todos, dicen algunas cosas sí. Creo que Isabel se muerde más la lengua para no hablar tanto", agregó Santiago dando el pie a que aclaren las diferencias pero cara a cara para descomprimir tanta tensión. "Me da miedo que después de esta instancia venga algo peor", agregó del Moro.

En este escenario, Isabel fue la primera en hablar y dijo que contra Juliana no tiene "nada en particular pero sí me molestó cuando le dijiste una palabra a Sabrina. Yo pensé que había sido yo quien se lo transmitió pero había sido otra persona". "Las dos somos personas fuertes, yo tengo un gran dolor y supongo que vos también", subrayó Isabel confesando que tenía el miedo al rechazo.

"¿Sabés por qué chocamos? porque tenemos muchas cosas en común", explicó Isabel generando la burla inmediata en Furia. "Yo estoy toda tatuada y podría ser la madre de ella. Hay algo que nos lleva al choque y yo me la venía cayando. Cuando exploto, exploto de forma agresiva", destacó.

En tanto, Furia aseguró que por su look la gente suele considerar que es "una amenazada". "Pero después cuando me conocen se dan cuenta que no, nada que ver", señaló Furia a lo que Isabel aclaró que no es su caso.

"Lo que veo que pasa acá es que hay que sacar a los líderes primero. Somos muchos los que tenemos el liderazgo, hay muchas personalidades fuertes y yo soy una de las que lo tienen y soy la atacada. Hay un grupo grande de 15 o 16 personas que me votan constantemente y siento que esta nominación que viene será menor", destacó Furia quien subrayó que sus compañeros están viendo que la gente la vota.

En otro momento de la charla, Furia dijo que hay una guerra de "egos" ahí adentro y señaló que no le molestó que ella haya exteriorizada la noche previa cuando "explotó". "Los chusmeríos no me gustan. Hay gente que viene y me dice 'mirá que pasa esto'. Hay personas que todo el tiempo me dicen 'me dicen que no te hable porque si te hablo me votan. Entonces no vienen a hablarme. También entiendo que mis modos y modales molestan", señaló Furia.

Isabel luego destacó que intentó acercarse a ella pero recibió el rechazo. "No creo que el juego permanezca así por mucho tiempo. Creo que va a ir mutando", destacó Isabel.

El careo se extendió por media hora y si bien terminó con un apretón de mano abrió un nuevo capítulo que se verá ahora con la repercusión de los compañeros de la casa.