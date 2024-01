Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes 29 de enero

lunes, 29 de enero de 2024 00:05

Todo por mi hogar (Telefe) transita un escenario complejo y Süsen (Lizge Cömert) y Ömer (Yigit Koçak) protagonizarán un nuevo enfrentamiento. Akif será descubierto y se quedará sin un lugar para pasar la noche tras los numerosos conflictos. Por otro lado, Zehra será amenazada por su hermano y pondrá en riesgo su plan.

Nebahat le soltará la mano a Akif y destacará que “me molesta que te hagas la victima solamente dime a qué viniste. Qué es lo que esperas obtener de esto”. El hombre remarcará que no tiene lugar para vivir y pensará que contará con el apoyo da la mujer, pero no sucederá. Aprovechará para reprocharle todos los comentarios que dijo sobre ella. “No volveré a caer en tus redes, mentiroso. Solo buscas salvarte”, subrayará.

Por otro lado, Süsen apostará por una nueva relación sin embargo no podrá sacarte de su mente a Ömer. La joven afirmará que por más que busca no pensarlo, siempre aparece en sus pensamientos. “Si pudiera lo arrancaría de mi mente”, destacará. Y agregará que “intento dejar de pensar, no es tan sencillo olvidar a la otra persona”.

Foto: captura Telefe

Zehra será amenazada por su hermano, por ello hurtará el celular de Yasmín y será sorprendida por Sarp. El joven se enojará y la joven le contará toda la verdad y en ese momento buscarán defender a Zehra de su hermano.

Foto: captura Telefe

“Tomé el teléfono para robarlo”, resaltará Zehra y contará toda la verdad. Y agregará que “no soy una ladrona. Mi hermano me obligó, quiere dinero y me amenazó con matarte. No soy una mala persona”.

Foto: captura Telefe

Luego, Sevval dejará en claro que no se quedará con nada tras separarse de su marido. “No creo que me perdone”, destacará. Y resaltará que “tengo una idea, pero no sé qué tan buena sea intentarlo”. Le pedirá ayuda a su hijo y remarcará que “tendrías que entrar a la cuenta de tu padre y transferirme. Es algo sucio, pero no tengo alternativa de lo contrario no sé cómo sobreviré. No lo tiene que notar”.

Por último, sufrirán una gran estafa y se quedarán en la calle tras invertir todos sus ahorros en una supuesta inversión. Sengul remarcará que “se llevó todo, no tengo nada, nos dejó en la calle. Cómo le pude confiar todo a ese hombre, qué mujer tan estúpida y torpe, soy”. Luego, sonará el timbre y llegarán a visitarla, con un sorpresivo mensaje. Llegarán a reclamarle su propiedad y esto dejará a todos sin palabras.