El Kun Agüero pidió la eliminación de una participante de Gran Hermano

lunes, 29 de enero de 2024 14:55

Este domingo, desde la producción de Gran Hermano (Telefe) decidieron pasar para este lunes la gala de eliminación. Vale destacar que en esta oportunidad dos competidores abandonarán la casa más famosa del país.

Bautista, Denisse, Alan y Sabrina fueron los que quedaron en placa y los que alcanzaron la minoría de votos positivos. Todos los participantes quedaron sorprendidos ya que no se esperaban que enfrentaran a los jugadores, que consideraban "fuertes". Sin embargo, el público no los considera como competitivos para seguir en juego.

Cada uno comenzó a realizar campaña en la casa para seguir en juego, pero un famoso sorprendió a todos con su particular pedido. Fue precisamente el Kun Agüero, quien le pidió a sus seguidores que no voten a Sabrina, ya que el voto es positivo. El ex deportista afirmó que “ya sabemos lo que está pasando en la casa (de Gran Hermano). Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian Fernández (novio de Sabrina y amigo del Kun)”, resaltó el Kun y tuvo duras palabras con Sabrina: “Ya tengo una enemiga, así que ya saben, arafue (por “afuera”).

Vale destacar que Sabrina tiene una relación muy cercana con su compañero, Alan. Esto despertó la sorpresa de muchos en las redes, pero el novio de la competidora aseguró que está muy seguro de su pareja.

Todo lo que sucederá en la gala de este lunes está en las manos del público: "¿Quién abandonará la casa de Gran Hermano?"