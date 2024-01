Lizy Tagliani recordó cuando vendió "caramelos de piedra" para comprarle un regalo a su mamá

domingo, 28 de enero de 2024 16:02

Nadie duda del gran corazón de Lizy Tagliani y del amor con el que recuerda su niñez, que tuvo limitaciones económicas y en la que su mamá fue pilar y bastión de muchas situaciones difíciles. En ese momento, no era Lizy sino Luis y entre juegos e inocencia, trataba de mimar y sorprender a su madre. Una de esas anécdotas compartió en Instagram, a propósito del "reencuentro" con su actividad de vendedora.

"Había cumplido 6 o 7 años, mi mamá me regalo una Chevy espectacular. Ahora que me pongo a pensar ni siquiera se parecía a una Chevy. Era una mezcla de Dodge 1500, Renault 12 y Chevy, jajjajajja pero me encantaba. Yo estaba jugando con mi auto nuevo y doña Herminda llegó a casa con una bolsa con 10 o doce caramelos... se pusieron a tomar mates y a sacarle el cuero a medio mundo. La pava era blanca con mango negro y una flor multicolor, acompañada por un centenar de calentadas marcadas por un contorno negro quemado que, seguramente, guardaba otro centenar de historias acompañando cada mate", describió en un posteo en Instagram.

"Mi mamá, mientras se oía el ruido de el último sorbo del mate, un día iba a hacer pasar la Yerba por la bombilla de lo que chupaba, aún cuando parecía no haber más agua. Dijo: ¿vos viste lo que está el paquete de La Hoja? Si esto sigue así vamos a tener que tomar mate de engau (de mentira, supongo que quería decir). Yo terminé de comer mis caramelos y envolví piedras con cada papel simulando caramelos. Me senté en el portón y a pesar de que enfrente estaba el quiosco La Gladis, en pocos minutos me compraron todos los caramelos. Ahora entiendo porque con el correr del tiempo me cruce a algunos de mis clientes sin los dientes", recordó sobre su picardía.

Lo que siguió fue enternecedor: "Levanté mi puesto y me cruce a lo de la Gladis. Me miró y me dijo: "¿cuánta plata tenés? Porque no voy a estar una hora diciéndote que no te alcanza para tal o cual golosina"... La miré y le dije: "quiero una Yerba La Hoja porque mi mamá no va a poder tomar mate con doña Herminda". Contó mis monedas y me dijo: "no te alcanza"... me di vuelta para salir y la voz de Gladis sonó por única vez tan dulce, como que quería llorar. Nunca la había escuchado así, siempre me hablaba como retándome".

Y recordó lo que le dijo: "Luisito, tomá" Me dio un paquete de Yerba y dos masticables. Allá fui corriendo a llevarle el regalo a mi mamá".

Y cerró su mensaje con la razón por la que se acordó de esa situación. "¿Por qué cuento esto? Porque voy a llevar mi puesto a todos lados (una caja con bijouterie). No necesito Yerba; no necesito nada pero si vendo compro pipetas y alimentos para los animalitos abandonados no quiero que coman de engaú, jajajjajaa". ¡Una genia!