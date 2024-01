Furia rompió en llanto en Gran Hermano al recordar a su papá

domingo, 28 de enero de 2024 15:38

A las 7 de la mañana de este domingo, Juliana "Furia" Scaglione no pudo contener la emoción en "Gran Hermano". Es que la participante del reality de Telefe recordó a su papá fallecido y confesó una etapa difícil de su vida.

"Papá, mirá dónde estoy. Mi sueño se cumplió, ¿lo ves? Estoy jugando para que te sientas orgulloso de mí. Papá, te amo", dijo emocionada y mirando al cielo.

Al hablar con Lucía le contó: "Cuando me hice cargo de mi papá quedé endeudada. No tenía para comer; comía arroz con huevo. Nadie sabía y mis hermanos no me hablaban. Me decía: ¿por qué estoy pasando por esto si hice todo bien?”. La participante compartió así una parte de su vida que aún le duele y quiere superar.

Furia a las 7am hablando con Lucia:



"Cuando me hice cargo de mi papá quedé endeudada (...) no tenía para comer, comía arroz con huevo. Nadie sabía y mis hermanos no me hablaban (...) me decía: ¿por qué estoy pasando por esto si hice todo bien?…”. #GranHermano pic.twitter.com/zvVHKWIIDF — Real Time (@RealTimeRating) January 28, 2024

El fandom dividió aguas al ver a Furia ya que hubo quienes se pusieron de su lado e identificaron con situaciones similares vividas. Por otro lado, hubo quienes consideraron que la participante apeló a un "golpe bajo" en un día clave para elegir al primer eliminado de la semana. El reality despedirá también a otro integrante este lunes, en busca de movilizar el juego.