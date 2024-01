Una panelista confirmó que se va de LAM por un inesperado motivo

sábado, 27 de enero de 2024 00:00

Una panelista de LAM (América) confirmó que abandona el programa por un particular motivo. Se trata de Maite Peñoñori, la mujer destacó que tomó la decisión junto a su pareja para este 2024. La periodista se va del país y confirmó la noticia con un particular mensaje en las redes sociales.

“Nos vamos a vivir a Miami. Gracias a todos los colegas que lo sabían hace mucho y me guardaron el secreto. Sigo con Radio Rivadavia y con La Nación. Y se vienen muchas cosas que me tienen muy entusiasmada”, destacó la mujer en su cuenta X, ex Twitter.

Vale destacar que la mujer marcó su impronta en diversos programas, pero logró una importante popularidad tras su paso por el programa de Ángel de Brito. La famosa resaltó que fue muy complejo para ella dar este paso y subrayó que "fue un largo proceso".

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación por parte de Ángel De Brito sobre el reemplazo de la periodista. Sus compañeras se mostraron muy emocionadas con la sorpresiva declaración de la panelista.