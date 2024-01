Traicionada: avance del capítulo de este viernes 26 de enero

viernes, 26 de enero de 2024 08:28

En "Traicionada",(Telefe) la historia de venganza vuelve a tomar un giro para poner a Derin (Melis Sezen) en un escenario complicado. Volkan (Canur Cindoruk) cree que es la responsable de la desaparición de Asya (Cansu Dere) y Ali (Alp Akar), tras las amenazas de muerte.

Lo cierto es que tras la discusión con Asya, Derin va a buscar refugio en Onur. Él intenta sacarle la venda de los ojos: "Tu esposo tiene la culpa ¡Volkan!".

La joven no quiere entender ese punto de vista: "no sé por qué dices eso. ¿Acaso no conoces a Asya? ¿Estás tratando de exonerar a Asya después de todo lo que ha hecho?". Pero Onur le insiste; "cuando tu esposo vino a regañarme y culparme pude ver su verdadera intención. ¿Acaso al verlo a su cara, no ves la verdad? ¿Al ver a los ojos de tu esposo, no lo ves? ¿No te das cuenta, Derin? ¿Acaso no ves lo que sus ojo esconden? ¡Entiende que todavía Volkan ama a Aya, Derin!".

En tanto, Volkan intenta encontrar rastros de dónde pueden estar Asya y Ali. Llama a su hijo y tiene su celular apagado. Al preguntarle a Derya, le cuenta que la vio en la tarde. También que Cavidan llamó a Asya para contarle que Derin quería tomar represalias y que la médica, salió a buscar a su hijo.

La realidad es que ellos están en otra casa y se fueron sin celulares. "¿Qué tal si mi papá se preocupa y no tiene cómo comunicarse?", dice Ali. A lo que Asya trata de hacerle entender: "si le decimos, entonces Dein se enterará?

Por otra parte, Gonul recibe noticias del paradero de Derin y la va a buscar a la casa de Onur. Allí la encuentra dormida y está preocupada por lo que viene. "Ali y Asya desaparecieron y Volkan fue con la Policía. ¡Dime por favor, qué hiciste!", la increpa.

En eso, Volkan va a hacer la denuncia policial por desaparición y afirma que tiene una sospechosa: "Es Derin, mi esposa. Debido a que leí un mensaje sobre amenazas que me iba a enviar mi exesposa. No lo alcanzó a mandar porque supongo que pasó algo".