Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes 26 de enero

viernes, 26 de enero de 2024 07:00

En el capítulo de hoy de "Todo por mi hogar", una nueva situación de tensión posicionará a Zehra en el foco de la tormenta, ya que la joven que viene viviendo una serie de momentos desafortunados en su vida, protagonizará un nuevo hecho que la dejará posiblemente en evidencia.

Después de contraer un matrimonio que no quería llevar adelante, la morocha irá al colegio en busca de un elemento que hurtará, sin imaginarse lo que está a punto de vivir.

Todo se dará cuando la chica llega al aula que aún se encuentra vacía, mientras piensa: "Huí de mi casa y después me casé, ¿Por qué no puedo tener paz? Estoy harta de esta situación". Posteriormente ingresa, busca el bolso de Yasmín y de su interior extrae su teléfono celular que lo guarda en su bolsillo.

Sin embargo, justo en ese momento entra al aula Sarp y le consulta: "Zehra, ¿Qué estas haciendo aquí?". Ella, inmóvil y nerviosa por la situación, no contesta nada, aunque él vio que ella guardó el aparato en su abrigo.

Posteriormente, la situación empeorará ya que también llegan Yasmín y Tolga. En ese momento, Yasmín busca su celular sin tener éxito. "Oh no, mi bolso está en el suelo y mi teléfono está adentro, espero que no se haya roto... ¿Y mi teléfono?", se pregunta.

"¿Estás segura de que estaba ahí?", le consulta su hermano. "Claro que sí, pero no lo encuentro", responde ella, sin imaginar que está frente a quien se lo sustrajo. ¿Cómo logrará Zehra salir de esta situación?.