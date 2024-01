Moria Casán se burla de Pampita por su voz y la manda al foniatra

viernes, 26 de enero de 2024 00:00

Moria Casán volvió a hablar de su pelea con Pampita en el programa LAM. La One se burló del tono de voz de la modelo y la mandó al foniatra.

"Yo uso tapones para el Bailando, es la única manera de sobrevivir", reveló Moria Casán, asegurando que tiene uno especial para su oído izquierdo, que es el que está más próximo a Pampita.

"¡Por favor! ¡Vayan a un foniatra!", remató indignada, aconsejándole a la modelo y a sus otros compañeros de asistir a un profesional que los pueda ayudar con las alteraciones que sufren en su voz.

La pelea entre Moria y Pampita ocurrió en el programa del 20 de enero de 2023. La modelo acusó a la One de regalar nota a algunos participantes, lo que desató una fuerte discusión.

"No digas regalar nota porque yo no regalo nota a nadie, no seas buchona, nena", dijo Moria. "Tengo muchos años de oficio, sé de que lo hablo, soy una señora que nunca falta y hace 33 años estoy en 'Brujas', que debuto el 3 de enero. y me podría haber ido de vacaciones y no me voy. Hay que ser profesional y dejar de joder con el jurado", agregó.

Pampita respondió a los gritos: "Te la pasás regalando nota, yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Conmigo no te metás".

El conductor del programa, Marcelo Tinelli, tuvo que intervenir para que la discusión no pasara a mayores.