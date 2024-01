Marcelo Polino dio a conocer su decisión final con Marcelo Tinelli

viernes, 26 de enero de 2024 00:15

Marcelo Polino confirmó su participación en la final del Bailando, que se realizará el próximo domingo 29 de enero. El jurado del reality show que conduce Marcelo Tinelli habló con Teleshow minutos antes de subirse al escenario para darle forma a una nueva función de Fátima, el espectáculo más visto en esta temporada en Mar del Plata.

"Sí, voy a estar en la final. Lo habíamos acordado con Marcelo Tinelli: nos saludamos para Año Nuevo y me preguntó si iba a estar. Y le dije que sí, que obvio, que cómo no iba a estar. Fue un año divino, la pasé súper. Así que termina la función de este domingo y me voy directamente. Salgo del teatro y agarro la ruta", contó Polino.

El periodista aprovechó la oportunidad para hablar de su temporada en Mar del Plata con Fátima Florez. "Yo soy el más antiguo de todos en el jurado, esta es mi temporada número y fue la primera vez que se extendió hacia el año siguiente, porque nunca vamos más allá del 21 de diciembre. Se dio así porque también empezamos tarde. Pero fue un año espectacular, de los que más me reí, terminé varias veces descompuesto de la risa. La verdad que estoy muy contento", agregó.

Por último, Polino se refirió a su encuentro con Javier Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza. "Me cayó muy bien. Es un tipo muy inteligente, con ideas muy claras. Nos llevamos muy bien. Lo conocí en el cumpleaños de un amigo en común y charlamos un rato largo. Me sorprendió su humildad y su sencillez", concluyó.