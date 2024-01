Virginia y Furia empezaron el "desafío engaño" en "Gran Hermano": ¿les creyeron?

jueves, 25 de enero de 2024 15:54

Virginia y Juliana "Furia" tienen una compleja misión en "Gran Hermano" (Telefe): convencer a los participantes que la recién llegada abandonará este jueves la casa. Si lo logran, van a ganar beneficios para todos y un regalo especial: que cada uno reciba un mensaje de sus familiares.

Esta misión la concretó Alfa, en la edición anterior, con gran éxito aunque le valió una pelea con Romina Uhrig, que se vio muy afectada por su supuesta decisión.

Esta mañana, Virginia aprovechó que desayunaban para darles la noticia: "quiero decirles algo... Me voy a poner a llorar. Ya van dos veces que voy a hablar con Gran Hermano, hoy en la mañana y me voy. Me voy de la casa... por un montón de situaciones. Gran Hermano me dijo que lo piense. Ya es indeclinable".

Los hermanitos intentaron disuadirla diciéndole que lo piense, que ya va a llegar su momento de salir. También, le preguntaron si lo decidió por no adaptarse. "Siento que la voy a pasar para el ort* y no tengo ganas. No hablemos más porque me vuelvo loca", dijo. Mientras que Emma resaltó: "¿podemos hacer algo por vos?".

Las caras de desconcierto abundaron, sobre todo porque Virginia entró en lugar de Carla, quien voluntariamente dejó el juego. Furia, su cómplice, se mantuvo seria.

En eso, Virginia dio el golpe de gracia: "ya quedé en que hoy me iba"; generando más sorpresa. ¿Logrará mantenerse convincente? ¿Furia la ayudará? Mirá el video: