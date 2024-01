Traicionada: avances del inquietante capítulo del jueves 25 de enero

jueves, 25 de enero de 2024 08:19

"Traicionada" transita tensos momentos en su camino hacia el final en Telefe. Con Derin al tanto que las propiedades que compró con Volkan están a nombre de Ali, todo puede pasar y Asya está dispuesta a poner el cuerpo.

Derin pierde el control cuando Cavidan la sorprende con algo que no esperaba. "No puedo creer que esa mansión tan gigante, ustedes la pusieran a nombre de Ali. ¡Ven! Acabo de enterarme que Gonul ya sabía de la escritura aunque no podía creerle a Nur. Ahora que estás aquí, puedes confirmarme que ese palacio es de Ali", le dice la charlatana mujer.

La joven siente que todo el plan tiene una sola responsable. "Asya hizo esto. Ali fue usado para robarme. Esta es una estafa. Va a morir", desliza, descolocada. Cavidan intenta disuadirla: "querida, ¿qué tiene que ver Asya con esto? Ustedes compraron esa mansión; ustedes la pagaron para que Alí se la quedara. Le dieron el palacio...".

En ello, Derin llama a Asya y exige verla. La doctora la provoca: "recién acabas de verme y ¿ya me extrañas? Me parece demasiado. Lo siento, no tengo tiempo ni ganas de verte ahora". La diseñadora le reclama: "necesitas pagar la casa que pusiste a nombre de Ali. Necesito verte ahora mismo". Asya asegura que ella no hizo esa operación pero le dice que estará en su casa con Ali y que no vaya.

En camino a ver a la médica, Derin habla por teléfono con Gonul, que le recrimina. "¿Quieres que no haga nada mientras tu marido nos estafa? Me estoy volviendo loca con esta situación. No lo empeores. No me quedaré mirando cómo tu esposo nos roba lo que nos pertenece".

Derin, está convencida del plan: "lo que tú no entiendes es que todo lo que nos está pasando ahora es por el juego que Asya juega y que a Volkan lo está manipulando. Aunque ahora mismo lo voy a ir a resolver".

Derin los intercepta a Asya y a Ali y le exige a la médica que baje de su auto. La situación se tensa y el adolescente se asusta por los gritos.

Ya en la noche, Volkan lee un mensaje de Asya en su celular, en la puerta de la casa de la médica. "Derin sabe de la casa a nombre de Ali. Está totalmente enloquecida. Dice que nos quiere ver muertos". Se desespera al ver que no están en el vehículo: ¿qué les hizo? ¿Dónde están? ¡Ella los mató!". ¿Qué habrá sucedido?