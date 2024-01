Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves 25 de enero

jueves, 25 de enero de 2024 00:00

En el capítulo de este jueves de Todo por mi Hogar, la vida de Ömer Eren dará un giro cuando su padre le haga una fuerte confesión sobre su esposa Sevval.

Después de ser descubierta y responsabilizada por la aparente muerte de la abuela del joven, la rubia sufrió una ruptura en su matrimonio que ahora llegará a su fin.

"¿Qué sucede, vino a confesarse? ¿Vino a explicarle a mi abuela por qué no fue capaz de entregar a su asesina esposa?", lo cuestionó Ömer. "Ya te expliqué por qué, Ömer. Sólo quiero proteger a mis hijos, es la única razón, de verdad. Pero no te preocupes, pienso hacer que Sevval lo pague, me divorciaré, pero no le pienso dejar ni un centavo", le reveló el hombre.

"¿Pero le sigue importando el dinero? ¿Eso no es castigo suficiente? No comprendo por qué le importa tanto lo material", le cuestionó el joven.

"¿Sabes dónde estás parado? Frente a la tumba de mi madre o ya lo olvidaste, si tienes tantas ganas de discutir, espera que vayamos a otro lugar, sí. Respeta", le dijo su padre.

"¿Qué, me va a golpear?", continuó Ömer. "No, no quiero eso, solamente deseo hablar. Nunca golpeé a mis hijos... Mejor ayúdame a quitar la hierba en vez de estar gritándome. Además, ella no querría vernos de esta manera".

¿Cómo continuará la historia entre ellos?