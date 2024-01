Se despide la reina: Cansu Dere estará en "Cortá por Lozano"

jueves, 25 de enero de 2024 14:56

Cansu Dere, la protagonista de la exitosa novela "Traicionada", llegará a un programa de la TV argentina. Se trata de "Cortá por Lozano" que entrevistará a la "reina" de las ficciones turcas.

El encuentro con Vero Lozano fue anunciado como "Muy pronto" y podría coincidir con el final de la novela que supo liderar el Prime Time nocturno del canal y se despedirá en las tardes. La modalidad seguramente será virtual, como ya lo hizo Lozano con otras figuras de novelas éxito como Beren Gökyildiz, cuando se emitía ¿Y tú quién eres? (y próximamente, regresará al canal como "Melissa") y con Sinem Unsal y Taner Olmez, protagonistas de "Doctor Milagro".

Dere es considerada la reina de la TV turca por sus exitosos protagónicos. Obtuvo fama mundial con "Todo por mi Hija" , con una pequeña Beren Gökyildiz que conquistó a la audiencia y con "Traicionada", se superó a sí misma. Su personaje de la doctora Asya la hizo célebre en gran parte del mundo.

Lejos de la trama, la protagonista se lleva toda la atención de la audiencia pero también los reconocimientos. Es por ello que el público siempre está atento a las entrevistas que brinda y las expresiones que hace a la prensa. Una de éstas es la que se dio este mes al portal turco Takvim, donde confesó que está sola y se siente bien sin pareja.

"El amor es una oportunidad... Soy alguien que está en paz con mi soledad", expresó a la prensa turca mientras salía de la peluquería de Etiler y luego agregó: "Me gusta ser feliz eligiendo mi vida y viviendo en pequeño".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de volver a la pantalla de televisión tras el éxito de Traicionada. "He desempeñado buenos trabajos en el pasado", comenzó explicando para luego detallar que "llegaron muchos proyectos, pero ninguno me gustó". Luego subrayó que hasta el momento no recibió propuestas laborales que la convencieran.