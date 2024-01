"Me salva hoy y siempre": la inspiradora confesión de Antonio, de "Masterchef Argentina"

miércoles, 24 de enero de 2024 16:16

Con venta de productos gastronómicos en Salta y en Buenos Aires y su sueño de tener su restaurante, Antonio López avanza a fuerza de voluntad y garra. El exparticipante de Masterchef Argentina (Telefe 2023) no pierde su sencillez y humildad y compartió un mensaje inspirador.

"LA COCINA ME SALVA HOY Y SIEMPRE. Cuando descubres que la cocina es una de tus pasiones, te das cuenta que te ayudará en aquellos momentos donde tu vida esté pasando por momentos críticos, cocinar para un amigo, cocinar para la familia, cocinar solo, te vas a dar cuenta que no hay nada más lindo y productivo. La cocina me salva hoy y siempre", destacó.

Acompañó su mensaje con un reel en el que se lo ve preparando medialunas y agregó: "cuando estés triste, cociná. Cuando estés enojado, cociná. Cuando estés solo, cocina. La cocina, cura. La cocina, salva".

Sus seguidores le dejaron sus experiencias, dándole la razón y lo felicitaron, deséandole que llegue muy lejos con sus sueños gastronómicos.