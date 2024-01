Traicionada: avances del capítulo del martes 23 de enero

martes, 23 de enero de 2024 00:00

Asya (Cansu Dere) tiene la oportunidad justa para vengarse de Volkan (Canur Cindoruk) y de Derin (Melis Sezen) en los últimos capítulos de "Traicionada", en Telefe.

La médica se encuentra cara a cara con una historia como la de ella. La hermanastra de Derya les cuenta que su esposo, que acaba de morir en el hospital, tenía una amante que está embarazada. El hombre los había dejado en la ruina económica por su nueva familia.

Al conocer la historia, le llama a Volkan quien desayuna con Derin y su familia. Intenta no contestar dos llamados y Gonul hace referencia a que es Asya: "Es obvio que es su ex. ¿Por qué insiste en que conteste aquí?" Derin asegura que Volkan silenciará el teléfono, sino lo hará ella. Pero un nuevo llamado hace que Volkan conteste. Asya le avisa que debería acompañar a Derya por la muerte de su cuñado.

Él y Derin van al hospital donde se encuentran con Asya. Cuando ambas se cruzan, la médica aprovecha para referirle sobre el beso que vio Alí. "Volkan me besó pero yo no le correspondí; en serio", la increpa. Derin asegura que tiene miedo de cometer un hecho arrebatado y manda a Asya a trabajar.

La médica asegura que Volkan no la olvida y le dice: "te aseguro que no deliro. Sé muy bien lo que viste y lo que oíste y también lo que oliste". Derin la amenaza: "no podrás destruir a mi familia con tus truquitos y mentiras y tus planes de venganza. No te tengo miedo. Si crees que voy a destruir mi relación con Volkan, si crees que voy a destruir mi hogar por tí, te equivocas. A partir de ahora te las verás conmigo. Pienso destruirte. Acabaré contigo con mis propias manos. ¡Te voy a matar!".

Luego de tomarla por el cuello, la separan de Asya. La venganza está en uno de sus puntos máximos.