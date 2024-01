Todos nominados en GH: en campaña, "Manzana" dijo que no le abren el confesionario

martes, 23 de enero de 2024 11:51

Este lunes, en "Gran Hermano" se movieron todas las estructuras. Es que al sonar el teléfono rojo y contestar Joel, quedaron todos nominados y luego, al final del programa de Telefe, Santiago del Moro anunció que habrá eliminaciones este domingo y lunes. Ante ello, Federico Farías, alias "Manzana" reaccionó y empezó a hacer campaña para que la gente lo apoye para seguir en la casa.

"A vos que estás del otro lado de la pantalla... tengo muchas cosas que decirte. Pero Gran Hermano no me abre la puerta del confesionario y no quiero decírtelo por aquí. Quiero decírtelo en ese lugar", dijo mirando a cámara.

Y ante el reclamo de pasividad que les hizo Del Moro, agregó: "tengo propuestas; tengo propuestas para quedarme. ¡Este es mi lugar! Pero desde ya te pido por favor que votés: Federico al 9009". Luego, con un saludo y con la mirada tímida, se despidió. ¿Logrará convencer?