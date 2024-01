Todo por mi Hogar: avance del capítulo de este martes 23 de enero

martes, 23 de enero de 2024 00:00

Las intrigas y las revelaciones siguen en "Todo por mi Hogar", la novela éxito de las tardes de Telefe. Con la causa de muerte de la abuela de Omer al descubierto, las tensiones crecen.

Sevval vio cómo su familia se desmoronó y Akif le cuenta que Omer creyó en su complicidad. "Me buscó y me dijo que por lo visto le confesaste que tuviste algo que ver con su abuela. Pero que no pudo hacer nada porque la Policía no puede actuar sin una prueba contundente", le contó Akif.

Sevval se lo confirmó y él agregó: "me pidió ayuda porque necesita un testigo. ¿Sabés qué dije? Soy leal contigo. Cumplí con mi palabra contigo y te defendí. Lo único que espero de tí es que hagas lo mismo".

La mujer, afectada por la situación, le destaca: "Ahmet se enteró lo que le hice a su madre y quiere que nos divorciemos". El hombre festeja irónicamente: "eres una mujer elegante con demasiadas virtudes y él, no exactamente. ¿Qué te puede importar como pareja y como hombre? Opino que es algo bueno que se divorcien... Intenta ver el lado positivo".

Por otra parte, Sengul cae en la trampa y cree en la posibilidad de ganar dinero fácil en una suerte de "estafa piramidal". Por eso, va a pedir un préstamo con una idea de monto pero su ambición puede más. Va de 10.000 a 50.000 liras. "Ganaré 10 veces más de lo que voy a invertir", confía. Para ello, hace una jugada riesgosa: hipoteca su casa.

En tanto, en el colegio Yasmin está triste y Sarp aprovecha para increpar a su enemigo: "Dime la verdad. ¿Ese imbécil (Omer) te dijo algo?". Ella hace hincapié en que "al final, soy una basura y no quería que pasar todo esto".

Sarp se va hacia Omer y le exige que no le hable a su hermana y lo amenaza. Asiye intenta que su hermano no reaccione pero él se irrita: "¿Qué vas a hacer? Quiero que me lo diga. ¿Me vas a encerrar en un cuarto o qué? Acostumbras a que en tu familia hagan eso?", le dice Omer e intentan pelear a golpes.

Cuando Omer va a a agredir, se interpone Susen para decepción del joven. "¿Ahora defiendes a este patán?", le dice.

Por otra parte, Sevval se emborracha en el club y Suzan le pide que se vaya por los clientes y porque ella no quiere verla por lo que le hizo a Omer. Sin embargo, todo termina de manera inesperada cuando le muestra una foto de Akif con Nebahat. ¿Qué pasará?