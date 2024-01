El apasionado beso de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña para blanquear su amor

martes, 2 de enero de 2024 22:19

Después de muchos rumores, idas y vueltas y confirmaciones que no llegaban de la boca de los protagonistas, este martes se dio el esperado blanqueamiento de la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Ambos venían generando todo tipo de especulaciones en la prensa del corazón desde que fueron compañeros en el Bailando 2019.

El "sí somos novios" llegó con un apasionado beso frente a las cámaras y en pleno aire del programa que comparten en Luzu TV. Con el apoyo de los fans y el nombre de shippeo "OchiaMin," las redes sociales habían impulsado el deseo de ver florecer el romance.

Durante las festividades de fin de año, las especulaciones crecieron aún más cuando Flor Jazmín pasó tiempo con la familia de Nico en Pinamar. Fotografías de su encuentro en un supermercado y momentos compartidos en las redes sociales alimentaron las sospechas, aunque también se permitieron bromas al respecto.

La confirmación llegó el 2 de enero durante una emisión de Nadie dice Nada en Luzu TV, en pleno verano en Pinamar. En un momento del programa, Nico no dudó en abordar el tema: "Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...". Flor Jazmín intervino con humor, y luego de un breve silencio, Nico reveló lo que todos esperaban escuchar: "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida". La declaración fue seguida por gritos y aplausos de felicidad. "Lo dije", afirmó Nico, con una sonrisa radiante y lentes oscuros. Flor, visiblemente emocionada, agregó: "Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos".

Tras el anuncio, la pareja se tomó de la mano y selló su amor con un apasionado beso, cumpliendo con las expectativas de sus seguidores. El término "Occhiamin" se convirtió en tendencia en redes sociales, generando comentarios y memes virales. La historia entre Nico y Jazmín tiene sus raíces en su participación conjunta en Bailando 2019, donde se consagraron campeones. Ahora, con el paso del tiempo y tras negar cualquier vínculo más allá de la amistad, decidieron compartir abiertamente su amor.