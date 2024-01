Traicionada: avance del capítulo de este viernes 19 de enero

viernes, 19 de enero de 2024 07:24

Con la venganza en uno de sus puntos máximos, "Traicionada" (Telefe) transita sus momentos definitivos. Con Derin (Melis Sezen) doblemente engañada, ya que Volkan (Cansu Dere) la convenció de comprar una casa y un terreno que pasaron a nombre de Ali y conoció que él quiere volver con Asya (Cansu Dere), todo es una bomba de tiempo.

La joven decidió que disimulará que sabe la verdad para "no dejar que Asya gane". En tanto, Volkan no está muy convencido y se lo comenta a Asya: "No sé si está jugando o en realidad no escuchó (sobre lo del beso de ambos). Dijo que fue a tu casa y escuchó la discusión. Aunque dijo que no escuhó casi nada; que escuchó que el ladrón no robó el collar".

En tanto, Ali sigue ofuscado y enfrenta a Derya. "Desordené un poco la casa pero no me confundas con un ladrón", la increpa.

Por otra parte, Gonul habla abiertamente con Derin y Volkan sobre la posibilidad que se divorcien, al preguntarles por la compra de la nueva casa. Derin reacciona: "No sé de qué hablas; no nos vamos a divorciar. ¿Por qué hablas así?". Volkan intercede: "es una realidad que la casa que compramos está a mi nombre porque Derin es socia de la compañía. Y como soy administrador de la compañía familiar y ella además es mi esposa y Zeynep se quedará con la parte que le corresponde. Todo queda en familia".

Pero Gonul no es fácil de engañar ya que le menciona que Ali también es hijo y tiene derechos sobre los bienes. Volkan se ofusca y quiere irse sin Derin, que trata de justificar a su mamá. "Estoy segura que no traicionarías mi confianza. Si lo hicieras, prometo hundirte conmigo", le expresa.

¿Derin hará parte a su madre de la venganza?