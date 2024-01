Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes 19 de enero

viernes, 19 de enero de 2024 00:00

Una nueva situación de extrema tensión enmarca a los personas de Todo por mi Hogar, donde Yasmin y su madre serán desmascaradas por la muerte de la abuela de Ömer en manos de su madrastra.

"El psicópata de tu hijo me encerró y después se llevó la llave para que muriera", dijo la mujer. Declaraciones a las que el joven refutó: "Su esposa y su hija tenían a mi abuela encerrada en ese cuarto y murió por culpa de ellas dos".

El hombre, sin poder creer lo que escuchaba, continuó atento a la palabra de su esposa. "No no amor, no lo escuches, es un salvaje, es un maniaco", puntualizó ella. "Le juro que no estoy mintiendo, de hecho hallé su medicina adentro de la habitación".

"Ya deje de mentir, ¿Cree que Ömer la encerraría sólo porque estaba un poco aburrido? Yo sé la verdad, la escuché hablando y Yasmín es cómplice", replicó la hermana de Ömer.

En ese marco, la mujer continuaba sosteniendo su inocencia hasta que le tocó hablar a Yasmín y se refirió dando una vuelta a la historia. "Yasmín, ¿eso es verdad?", le consulta su padre.

"Ya sólo sé honesta de una vez, madre", dijo la morocha dejando a todos en silencio. ¿Qué pasará en la familia ahora?-