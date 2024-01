Quién es Virginia, la nueva participante de Gran Hermano que entró al reality

viernes, 19 de enero de 2024 00:00

Tras la salida de Chula por decisión propia, este jueves en la noche la casa de Gran Hermano recibió a una nueva participante que llegó para llevar frescura al reality en medio de los grupos que ya existen.

Se trata de Virginia, una mujer de 55 años, madre de dos hijas, que contó que hace stand up y ya se sube a las tablas para algunos shows.

En su video de presentación a programa, la rubia confirmó: "Estuve 35 años haciendo lo mismo, pasó algo y dije listo, arranco de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, hace 13 años que hago stand up".

¿Estás listo para verla jugar? Ella es VIRGINIA uD83DuDCA5

Mirá la casa las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla uD83DuDC41?

Registrate en https://t.co/Dqxe1MgPGE uD83DuDC48 pic.twitter.com/Wyki6iXl4X — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 19, 2024

"Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios, que hay un montón a nivel sexual", expresó. Y agregó: "Me hice tatuajes en el pecho para tapar las arrugas".

Y continuó: "Yo para ganar Gran Hermano haría de todo sin joder a nadie. Quiero demostrar que se puede, que a toda edad está buenísimo, que hay que disfrutarlo y que todos los días se aprende algo".

Conocemos a Virginia, la nueva jugadora de Gran Hermano uD83DuDE31

Mirá #GranHermano las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla uD83DuDC41?

Registrate en https://t.co/V2oiLhxYyB uD83DuDC48 pic.twitter.com/Tid16X4dlR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 19, 2024

Al momento de entrar a la casa, los hermanitos la recibieron con buena predisposición, la escucharon, se rieron con ella y hasta recibieron pequeños regalos que les llevó. Rosina fue una de las que la consideró "una mamá", una revelación que le agradó a Virginia.

Reviví su ingreso:

Virgina llegó a la casa de #GranHermano y así la recibieron sus nuevos compañeros uD83DuDCA5 ¿Amor y paz?



Mirá #GranHermano las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla uD83DuDC41?

Registrate en https://t.co/V2oiLhxYyB uD83DuDC48 pic.twitter.com/oQBJonP4UF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 19, 2024