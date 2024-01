La China Suárez y Wanda Nara: ¿nueva guerra de indirectas por Hello Kitty?

viernes, 19 de enero de 2024 00:00

La China Suárez y Wanda Nara volvieron a protagonizar un cruce en las redes sociales, esta vez por una curiosa coincidencia. Ambas compartieron fotos en sus historias de Instagram luciendo una remera rosa con Hello Kitty en el medio.

La primera en mostrarse fue Wanda, quien acompañó la imagen con el mensaje "Hello Kitty". Poco después, la China publicó una foto de un auto con los asientos personalizados con el mismo personaje.

Esta coincidencia llamó la atención de los seguidores de ambas, quienes comenzaron a especular sobre un posible enfrentamiento entre ellas. Algunos creen que Wanda se inspiró en la China para su publicación, mientras que otros creen que la actriz se está burlando de la empresaria.

La China Suárez salió a aclarar la situación en sus historias de Instagram. "No tengo nada que explicar. Me gusta Hello Kitty desde que soy chica", escribió la actriz. "Si a alguien le molesta que me guste un dibujo animado, es problema suyo", agregó.

Wanda Nara, por su parte, no hizo ninguna referencia al tema. Sin embargo, cambió su foto de perfil en Instagram por una de ella con un almohadón y un antifaz con la forma de Hello Kitty.

¿Será una coincidencia o una nueva guerra de indirectas entre la China Suárez y Wanda Nara? La respuesta, solo ellas la saben.