Traicionada: avance del capítulo de este jueves 18 de enero

jueves, 18 de enero de 2024 06:33

"Traicionada" se acerca a su final en Telefe y el capítulo del jueves promete ser de emociones desbordadas. Derin (Melis Sezen) sabe que Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) están juntos y temen por sus reacciones de violencia.

"Mientras más tiempo pase, esto más se complicará. Claro que me doy cuenta que todo se está complicando. Aunque ahora podría ser peor porque Derin lo sabe, Asya", dice Volkan en una charla telefónica. Y la doctora recoge el guante: "¿Por qué será peor Volkan? Tal vez, con este incidente todo sea más fácil y finalmente te divorcies".

Nuevamente, él insistió en que necesita más tiempo: "te dije que no es posible divorciarme de inmediato, Asya". Ella lo presionó otra vez resaltando que la situación "la afecta"."Ya no te puedo dar más tiempo. ¿Entiendes lo que Alí está sintiendo? ¿Acaso quieres que nuestro hijo viva con miedo porque tú no puedes decidirte?", lo increpa.

Por otra parte, Derin busca apoyo en Onur. "Volkan... con ella. Se besaron", le cuenta con rabia. "¿Entonces, te está engañando?", le marca él, generando más bronca en ella.

En tanto, Turgut llama a Gonul: "me siento peor ya que debes tener noticias del "ratón", le dice ella. Pero no, el hombre le avisa que Derin hizo una transferencia. "No es culpa de Derin; es una marioneta", reconoce Gonul, que busca saber qué trama Volkan.

En tanto, su yerno espera a Derin en la casa, junto a su hija. Asegura que reaccionará una vez que la tenga en frente: "algo se me ocurrirá. Aunque si sabe toda la verdad, eso quiere decir que se acabará. Lo sé, lo sé".

Mientras tanto, Asya le cuenta a Derya que Derin sabe todo. "Es una desgracia. No sé qué es peor: que el pobre de Ali te haya visto o que Derin los haya escuchado", se lamenta. La médica asegura que no le importan las reacciones de Derin, sino que concentrará en su hijo.

"Estoy segura que Derin está perdiendo la cabeza", le anticipa su amiga.

Mientras que el encuentro entre Derin y Volkan se tensa apenas iniciado. Ella le confiesa que estaba en la casa de Asya y toma una tijera. Cuando él le pregunta para qué fue, ella se da vuelta y lo lastima. ¿Qué pasará con Volkan?