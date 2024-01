Trabajadora incansable: revelaron cómo sigue el tratamiento por leucemia de Wanda Nara

jueves, 18 de enero de 2024 07:19

La abogada Ana Rosenfeld contó detalles sobre cómo atraviesa su defendida su Wanda Nara, la leucemia mieloide crónica, en el inicio de 2024.

El diagnóstico golpeó a Wanda el año pasado y desde entonces, con mucho esfuerzo, le puso el pecho a la situación y comenzó un tratamiento.

Al ser consultada por el presente de de su defendida, Rosenfeld dijo: “Ella está en un muy buen año, profesional y, por supuesto, se está ocupando muchísimo de su salud, porque yo sé que eso es un tema que siempre preocupa, el saber cómo está”.

“Wanda no es solamente en Argentina una mujer querida y respetada, también lo es en el mundo. Y yo digo esto porque, como su asesora jurídica, me la paso firmando contratos. Inclusive ahora ella quería ir unos días a Punta del Este pero no pudo porque tuvo que ir a Brasil a trabajar por su desarrollo musical. Y la suerte es que Mauro la acompaña en todo, yo creo que hubo un cambio radical en él, yo lo quiero muchísimo”, agregó en Mañanísima (El Trece).

Qué es la leucemia mieloide crónica

Es una enfermedad cancerígena en la médula ósea que consiste en el aumento desmedido en la producción de algunas de las células que la misma produce.

Esta enfermedad representa el 20% del total de las leucemias y afecta a 1 de cada 100 mil habitantes, por lo que es poco frecuente. Suele aparecer en una edad promedio de 56 años.

La LMC forma parte de las enfermedades Neoplasias Mieloproliferativas, cuya evolución es lenta.

Los diagnósticos de la misma se realizan en una fase asintomática y poco agresiva llamada fase crónica. Con el uso de distintos fármacos, la probabilidad de progresión es menor del 10%.