"Que viva tranquila...": la mamá de Cami Homs reaccionó ante los dichos de Tini Stoessel

jueves, 18 de enero de 2024 11:00

Tini Stoessel hizo un contundente descargo sobre las críticas que recibió durante su relación con el futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul. En ello, la familia de Cami Homs, ex del jugador, reaccionó.

Liliana Fontán, mamá de la modelo e influencer, habló con LAM que fue al hueso, mostrándole incluso los videos con las declaraciones de TINI en el streaming "Rumis"

“Hoy estoy detonada de verdad, estoy muy cansada en serio. Ni es Tini esa, perdoname que te diga”,señaló la mujer al no reconocer a la cantante, que cambió su look.

De igual manera, disparó: “Pero bueno, no importa, si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando eso decile. Qué bueno que tenga ese pensamiento decile. Una copada. No digo nada, ya está. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar ahora?”, sentenció.

Por su parte, Tini aprovechó el éxito de su canción "La Original" con Emilia para expresarse sobre su exrelación."Hay mucho odio y mucha mierda dando vuelta, se generan mentiras constantemente, no podés salir a desmentir todo y te encerrás en tu propio nudo. En la canción mostramos esto de poder mostrar la versión original. Más allá de la canción, tiene un mensaje de poder sacar la mierda afuera".

Además, fue sobre el final del programa donde más pudo hacer referencia a una situación personal al verse reflejada con lo que le ocurría a un oyente.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró y todos empezaron a festejar sus dichos, al grito de “olé, olé, Tini, Tini”.

“No me puedo dar mi opinión tranquila porque me van a tildar de algo que no fui”, agregó y el conductor cerró con un contundente: “Se tenía que decir y se dijo”.