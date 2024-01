Todo por mi hogar: avances del capítulo de este miércoles 17 de enero

miércoles, 17 de enero de 2024 00:00

Este miércoles, en un nuevo capítulo de "Todo por mi hogar", Ömer (Yigit Koçak) citará a Süsen (Lizge Cömert) para enfrentarla con una decisión y sus palabras sólo causarán dolor y lágrimas en la joven.

En el comedor, Ömer se dirige a ella para decirle: "Tal vez te preguntes por qué te cité aquí en la cafetería, me gustaría hablar contigo de algo. ¿Desde cuándo estabas con él? Ya me escuchaste.. ¿Desde cuándo me engañas con ese imbécil?". Su tono duro provocó sorpresa en la joven.

"¿Sólo me llamaste para esto?", dice ella ya entre lágrimas. "Dime por qué salías conmigo, si te gustaba alguien más creo que hubiera sido mejor que me lo dijeras a tiempo y no lo perderíamos en una farsa. No signifiqué nada.. ¿En verdad no me amabas?", continuó él.

"No me digas eso, Ömer, por favor eso es una estupidez", le aseguró Süsen con la voz entrecortada. "Éramos novios, supuestamente nos amábamos y me engañaste con ese imbécil, sólo quiero saber desde cuándo lo hacías", replicó él entre gritos y frente a la mirada de todos.

Enojado, agregó: "Tengo derecho a saberlo para dejar de pensar en tí, sólo así podré sacarte de mi cabeza y poder dar ese último paso para poder olvidarte".

"Mira, te voy a decir una cosa, jamás he amado a otra persona", se defendió Süsen de las acusaciones. El momento se tornó más tenso cuando él le tomó el brazo para evitar otro tipo de reacción. ¿Cómo terminará el conflicto?