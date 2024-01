Traicionada: avance del atrapante capítulo de este martes

martes, 16 de enero de 2024 00:00

"Traicionada" transita sus momentos finales y retomó el vértigo de sus primeros capítulos. Asya (Cansu Dere) progresa en su plan de desenmascarar a Volkan (Caner Cindoruk) que quiere alzarse con bienes materiales antes de divorciarse de Derin (Melis Sezen), es decir lo mismo que le hizo a ella.

Presionándolo para que "regrese" con ella y su hijo Ali (Alp Akar), la médica quiere acorralar a Volkan, quien le pide paciencia para "tomar lo que es suyo, tener una vida sin preocupaciones y un futuro asegurado". Le confesó que "tiene inversiones importantes" a su nombre y que Gonul investigó por sospechar. "Si le cuenta de esas propiedades a Derin y ella se entera que están a mi nombre, entonces las consecuencias serían serias", le dijo.

Asya arremete con su plan y le sugiere que traspase las inversiones a nombre de Ali, a quien despojó del dinero que habían ahorrado para sus estudios universitarios.

Por su parte, Derin prefiere evitar a Asya en la reunión de la Fundación pero su madre insistió en que debía marcar presencia para no cederle triunfo. "Creo que estás desaprovechando una excelente oportunidad ya que podrías ir a mostrar que Volkan sigue siendo tu esposo y asumir tu victoria", dijo Gonul.

En tanto, Derin sigue creyendo en el enamoramiento de Volkan y no sospecha que pasa tiempo con Asya. Al llamarlo para decirle que irá a una reunión de la fundación, lo invita a ir y que se pondrá el collar que él le regaló. Allí estará una pieza que generará discordia.

A la reunión también irá Onur (Serhat Paril), invitado por Asya. Derin no duda en acercarse y la presencia del joven la inquieta. Al llegar Volkan, le expresa: "no sé para qué le dijo que venga. Estoy segura que ella me quiere preocupar". Pero Volkan tiene planes de llevarla a ver propiedades para convencerla de sus intenciones. ¿Lo logrará?