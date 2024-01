Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes 16

martes, 16 de enero de 2024 00:00

Con el conflicto entre Asiye y Omer que terminó con el joven fuera de su casa y las sospechas sobre la muerte de su abuela, "Todo por mi Hogar" tendrá un intenso capítulo en Telefe, este martes.

"Me frustra que nadie me tiene confianza", dice Asiye. Aybike le insiste en que trate de entender a Omer. "Yazmín es una chica demasiado astuta y sabe que tiene ventaja sobre tí. Omer está encantado con ella por ser su hermana y por eso, no se da cuenta", agrega.

Para Asiye, el señor Akip también contribuyó a que reaccionara así "porque me hizo quedar como una loca desquiciada frente a él". En tanto, la hermana menor espera que Omer se despida y le prometen que así será.

Mientras que, en el colegio, Aybike la insta a Asiye a preguntarle por el cuarto de su jardín a Yazmín, donde habrían encerrado a la abuela. Como era de esperarse, la joven reaccionó desconcertada y negó todo.

Por otra parte, Zehra confirma que no volverá a estudiar porque siguen en pie los planes de boda. Tolga le dijo que Akif, el hermano de la joven le había asegurado que eso no pasaría. Sin embargo, "la boda será mañana. Esto no funcionó. Tu intentaste ayudar pero tengo que hacer lo que me dice mi hermano", le aseguró.

En tanto, Suzan recibe los halagos de Ahmet por su trabajo en el restaurante. Akif la llama para excusarse de no verla y Ahmet le recrimina que siga con él "pese a lo que hizo a tus espaldas. Es impresionante cómo te puede convencer... alguna habilidad debe tener". Ella insiste en que confía en su esposo y descree que esté con Nebahat.

Por último, el peligro llega con Gonul que intenta desatar un incendio en casa de Sengul: "recibirás lo que mereces; ¡Vas a pagar! Esto será fácil", afirma.

"Dulces sueños, Sengül ¡Suerte! Me encargaré de arruinarte. Despídete de las telas y saluda a tus deudas", sentencia. ¿Qué pasará?