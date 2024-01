"Se le fue el grupito": Sabrina sentenció la "caída" de Furia en "Gran Hermano"

martes, 16 de enero de 2024 00:35

"Las Furiosas" de Gran Hermano han perdido fuerza y dependerá de Juliana "Furia" si el grupo suma más integrantes o va camino al ocaso. Con la eliminación de Catalina y la salida voluntaria de Carla, que será este martes, Sabrina afirmó que la polémica participante se queda débil.

Charlando con Manzana y Alan, fue filosa: "A esta boluda se le fue el grupito. Ya está no le sirven; no le sirven. Y ahora caen estos dos pelot*dos que son unos tibios. No les va a servir, se están poniendo bajo el ala. El Chino porque gana las pruebas, ¿pero Licha?".

SABRINA: A esta boluda se le fue el grupito, ya está no le sirven y ahora caen estos dos pelotudos que son unos tibios. No les va a servir, se están poniendo bajo el ala.



ALAN: Se terminaron las furiosas.#GranHermano pic.twitter.com/Q2LK7eECBQ — TRONK (@TronkOficial) January 16, 2024

Alan, fue por más: "se terminaron las Furiosas". Y dijo que ve que es la oportunidad de sumar a favor de ellos: "Nosotros nos podemos meter en el bolsillo a Furia. Para mí es fácil meterse a Furia en el bolsillo... por ahora".

¿Qué harán para fortalecerse en la Casa? ¿Lograrán atraer a Furia como aliada o seguirá jugando sola?