"Ni desagradecido ni amargo": Juan Gil Navarro "freezó" un reencuentro con Florencia Bertotti

martes, 16 de enero de 2024 00:17

Con un show con canciones propias y otras que remiten a su éxito con "Floricienta", la actriz y cantante Florencia Bertotti agotó 12 conciertos en el Movistar Arena, tras una gira que la llevó por varios países. Los fans, que amaron la posibilidad de verla cantar temas de la novela de Cris Morena que cumplió 20 años, pidieron por Juan Gil Navarro en el escenario.

Es que el eterno Federico Fritzenwalden o "Freezer", que fue el primer galán de la novela, marcó a los fans. Sin embargo, el actor dejó la novela en pleno auge de popularidad y aunque confesó que su decisión fue polémica, ya cerró filas con el personaje. En redes sociales, contestó a los seguidores; incluso a quienes lo trataron mal por no sumarse a los shows de Bertotti para hacer una participación especial.

Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta.

Gracias, una vez más...

Muchas gracias, otra vez más...

Pero no.

No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero.

No es soberbia, es amor.

Poder decir adiós, es crecer.

uD83CuDF3C uD83DuDE4C — Juan Gil Navarro (@juangil_navarro) January 15, 2024

En la red social X fue contundente: "Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer". Completó su mensaje con una flor (en alusión a la novela) y un ícono de agradecimiento.

"Necesitamos poner un punto final al trauma del 2004. Lo que para vos es pasado para nosotros es revivir a ese niño o niña llorando frente a la tele", fue el mensaje de una fan. "Mínimo esperaba que en la entrevista felicitaras a Flor por los 12 shows que la notera te nombró, y tu respuesta no fue la esperada. Quizás eso fue la molestia de la gente (me incluyo). De que te moleste que te nombren a Floricienta y el Freezer etc etc, eso no es noticia", fue otro mensaje.

Mientras que otra seguidora dijo: "Entiendo que no te guste vivir del pasado pero entende que para muchos, aunque valoremos y reconozcamos tu trabajo, siempre serás el freezer porque nos marcaste la vida. La muerte de tu personaje nos marcó la infancia y no por eso vivimos del pasado. Te amo igual".