Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 15 de enero de 2024 00:00

Un plan, una mentira y una venganza atraviesan a Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita los momentos culminantes con una emboscada "perfecta" que prepara su protagonista.

En el capítulo de este lunes, Ali (Alp Akar) comenzará a sospechar de que su madre oculta algo y que el robo en la casa no fue tal. Al momento de desayunar, el chico se interesará por saber si encontraron al ladrón y cómo fue que entraron.

"Llegamos a la casa y la puerta estaba abierta y nos dimos cuenta que forzaron la chapa. Además cortaron los cables de la cámara", explicará Asya (Cansu Dere).

Sin embargo sus palabras no convencerán a su hijo. "Entiendo. Aunque es raro que no se llevaron el televisor, ni se llevaron mi consola, ni tampoco mi tablet, cosas que normalmente son consideradas caras", expresará el joven.

Por otro lado, Volkan (Caner Cindoruk) intentará convencer a Derin (Melis Sezen) que pida su parte de la herencia de su padre y se dividan de la familia para así dejar de contar con la presión y control de Gönül (Gözde Seda Altuner). "Pronto el número de personas con derecho a la herencia crecerá", comenzará expresando Volkan.

Luego explicará: ". Imagina qué le pasa a Selchuk un accidente. Es algo hipotético. Entonces pasaría que Nil y Jiren podrían reclamar parte de la herencia ya que dirán que son parte de la familia. Por eso te lo digo. Entonces Zeynep, nuestra hija, tal vez podría perder una parte de todo lo que le corresponde. Sería una disputa incómoda. Por eso me preguntaba si es que quieres que nos independicemos de tu familia".

Más tarde, Volkan irá a ver a Asya y ella lo apurará para que se divorcie. "Cuando pienso qué significa divorciarme, me pongo a pensar que no es posible hacerlo sin tomar lo que me corresponde. Asya yo me lo merezco. No permitiré que todo lo que trabaje sea en vano. Espero que lo entiendas", expresará el arquitecto.

"Entiendo. Aunque lo que no entiendo es cuánto tiempo necesitas para tomar lo que tú consideras que te corresponde, Volkan. Porque yo también tengo cosas importantes que hacer en mi vida", aclarará ella a lo que él le prometerá que no tardará mucho tiempo. "Espera un poco más. Ten paciencia", le pedirá él.