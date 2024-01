Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 15 de enero de 2024 00:00

Dudas, mentiras y confusiones confluirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita un camino en el que sus protagonistas se enfrentan a situaciones en las que los sentimientos reales serán puestos 100% a prueba.

En el capítulo de este lunes, Suzan (Ahu Yagtu) dará lugar en sus pensamientos a lo que le dijo Ahmet (Kaan Çakir) sobre el engaño que le está haciendo Akif (Celil Nalçakan) con Nebahat (Simge Selçuk). Por eso cuando ella vea a su esposo le pedirá explicaciones sobre lo que ocurrió aquel día que él rentó una habitación en un hotel.

"Explícame Akif, ¿tú recuerdas cuando me llevaste a ese bonito hotel?. ¿Tenías una intención de llevar a tu ex esposa?... No quiero que respondas mi pregunta con otra. Solo dime si ese viaje lo planeaste con ella originalmente o no", consultará Suzan notoriamente molesta.

Inmediatamente Akif pensará que es Ayla (Asli Mavitan Balkas) la que le ha metido cuentos en su cabeza. Sin embargo, ella le aclarará que lo que sabe es porque se lo dijo Ahmet. "Y lo vi demasiado seguro cuando me lo dijo", expresará Suzan.

Inmediatamente Akif le aclarará que lo que hizo Ahmet fue a manera de venganza: "Ayla y Ahmet me odian. ¿Qué esperabas que te dijeran sobre mí?. Te juro que espero que ambos reciban lo que se merecen. ¿Qué clase de cobarde habla a espaldas de la gente?. ¿Sabes por qué dijo eso?. Se enojó de que me apoyaras refutando su idea. Es muy infantil. Claramente iba a buscar la manera de vengarse. Así es él. Es un imbécil que no acepta perder. Lo peor es que lastima nuestra relación. Solo piensa. Es un maldito enfermo mental".

Más tarde, Akif enfrentará a Ahmet en el restaurante del club y le hará una fuerte advertencia. "Déja de estar metiendo ideas en la cabeza de mi esposa. De lo contrario tendré que intervenir, ¿entiendes?. Y te aseguro que no te gustará. Voy a hacer que te arrepientas de haber querido dañar mi esposa", amenazará Akif.

Tras esto, Ahmet lo desafiará y Akif responderá a los golpes. "Ahmet, di la verdad. Estás celoso de mí, ¿cierto?. ¡Odias que las mujeres me adoren!. ¡Sientes envidia! ¿Por qué no aceptas que yo...", lanzará el esposo de Suzan antes de darle un golpe en la cara a su adversario.

Tras esto, Ahmet se retirará y Akif quedará sólo con la esposa de aquel. "Dile a tu esposo que no se meta en mi matrimonio, de lo contrario, voy a arruinar el de ustedes y les prometo que esto no terminará bien", amenazará para luego recordar que él sabe todo lo que ocurrió con la abuela Sevgi (Yildiz Kültür).

"Mira, si decides no hacer nada, le voy a decir que vi tu hija teniendo encerrada a la señora Sevgi en esa bodega. ¿Te queda claro?... Además, ¿por qué elegiste encerrar a la señora en esa bodega?", lanzará sin advertir que a pocos metros Asiye escuchará toda la conversación y los cruzará para desenmascararlos.