Una participante de Gran Hermano quiere abandonar la casa: ¿Qué pasó?

domingo, 14 de enero de 2024 00:00

Sabrina y Alan se unieron fuertemente en los últimos días. Los competidores de Gran Hermano (Telefe) especulan sobre qué pasará este domingo. Los jugadores aseguran que es una placa difícil y no tienen buenas expectativas sobre el resultado.

En este contexto, Alan afirmó que puede convertirse en el próximo eliminado y eso despertó el enojo de Sabrina. “Si vos te vas yo me muero ¿por qué te irías? Si te vas vos, me voy yo porque afuera está pasando algo que no está para bueno”, afirmó segura la rubia.

La mujer le pidió a su compañero que se tranquilice y destacó que hay otra persona que está más comprometida. La jugadora se refirió directamente a Catalina, la integrante del grupo "Las Furiosas", que se enfrentó fuertemente con Emmanuel.

Todo estará en manos del "Supremo" y ellos serán los encargados de dejar a un participante eliminado.

Así quedó la placa de nominados:

Sabrina, Lisandro "Licha", Catalina, Agostina, Emmanuel, Zoe y Alan. "¿Quién abandonará la casa más famosa del país?"