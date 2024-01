Traicionada: quién es Sanae, el nuevo personaje que se sumó a la ficción

domingo, 14 de enero de 2024 00:00

Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe transita el tramo final de la historia y con éste se van develando algunos puntos confusos. La novela, cuyo nombre original es Sadakatsiz, termina en febrero próximo y con esto la historia de la doctora Asya (Cansu Dere) dirá adiós.

La tira giró entorno a la vida de Asya, una mujer que fue engañada por su esposo, Volkan (Caner Cindoruk) con una mujer mucho más joven que ella, Derin (Melis Sezen). Producto de esa relación de infidelidad, tuvo una hija, y se fueron desatando situaciones de lo más dramáticas e intensas. Ahora la historia transita una etapa de dura venganza con la mirada puesta en el hombre que hace daño a la protagonista: su ex esposo.

Pero entorno a los protagonistas también hay personajes que fueron dando color y sumaron suspenso y acción. Una de ella es Derya (Özge Özder) la compañera de trabajo de Asya que era amiga y cómplice de Volkan en el inicio de la historia pero que dio un giro en la Segunda Temporada para pasar a ser amiga y confidente de la protagonista.

Si bien este personaje cobró gran protagonismo en las últimas semanas, de la mano de la venganza de Asya, nunca se reveló bien quién es ella y su pasado.... hasta ahora.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, se incorporó un nuevo personaje a la historia que está muy vinculado a esta doctora. Su nombre es Sanae y es la hermanastra de Derya. La mujer llegó al hospital donde ella trabaja porque se enteró que su marido Sarkan sufrió un infarto al corazón.

Sanae es la hija que tuvo el padre de Derya cuando se juntó con su amante y se casó. Esta mujer siempre tuvo todo lo que quiso mientras que Derya vivió una infancia y juventud atravesada por las necesidades. "Cuando mis padres se divorciaron, él no le dio a mi madre ni un centavo. Con su amante, se dedicaron a darse la gran vida mientras mi madre y yo la pasábamos mal. Debido a eso trabajé duro durante toda mi vida. Lo único que me preocupaba era no volver a pasar hambre", le relató Derya en la trama de la ficción a Asya.

Si bien ya todo quedó en el pasado, Derya nunca tuvo relación con su hermanastra y le guarda mucho rencor. Sin embargo esta mujer le pidió que la perdonara por los errores de sus padres.

¿Por qué apareció ahora este personaje?, ¿en qué cambiará la historia?. Las preguntas se irán respondiendo a lo largo de esta semana y la que viene por Telefe.