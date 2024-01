"Hay una atracción": Rosina confesó que le gusta una mujer en "Gran Hermano"

domingo, 14 de enero de 2024 15:24

Rosina Beltrán sigue jugando a la sensualidad en "Gran Hermano" (Telefe) y después de compartir cama con Lucía, dando el consentimiento a Big, hizo una confesión que sembró intrigas.

Es que Luchi le preguntó si le gustaba alguna mujer de la casa de Gran Hermano. "Ahhh, ¿de acá de la casa? ¿Que adentro de la Casa me gustaba una chica?", repreguntó. Ante la afirmación de la salteña, dijo: "o sea, no es que me guste pero sé que hay una atracción. O sea, me doy cuenta".

Lucía fue al hueso: "¿Quién es?". A lo que la personal trainer resaltó: "no, no voy a decir quién es. Si querés, afuera te di.go. ¿Para qué voy a decir ahora, si sé que no va a pasar nada? O capaz que sí".

La joven no se conformó con la respuesta de Rosina: "¿Pero sentís una atracción? ¿Qué te atrae de esa persona?". Tras risas, dijo: "¡Te quiero! Sos una divina, me das una ternura... ¿Para qué querés tanto detalle? Me atrae... la personalidad". ¿Quién será?