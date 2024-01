Reapareció Jorge Lanata y criticó duramente a Milei: "es hijo de la casta"

sábado, 13 de enero de 2024 12:12

El periodista Jorge Lanata reapareció en los medios este viernes, luego de atravesar una serie de internaciones por el deterioro de su salud. En una entrevista con el periodista Luis Majul, Lanata opinó sobre el primer mes de gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, Lanata dijo que no votó ni por Milei ni por Sergio Massa. Sin embargo, reconoció que Milei introdujo los conceptos de “motosierra” y “casta” al debate público.

“No entiendo lo que dice Milei. No tengo tanta formación económica como para entenderlo, le faltan dotes de comunicador, aunque inventó dos cosas que fueron eficientes: la motosierra y la casta”, sostuvo Lanata.

En ese sentido, dijo que “evidentemente la casta existe”, pero advirtió que, en relación a los integrantes de su gabinete, el Presidente “lo que hizo hasta hoy es recurrir a la casta para formar un gobierno”. Asimismo, lanzó: “De algún modo es hijo de la casta”.

Lanata también cuestionó la decisión de Milei de recurrir a un médium para hablar con su perro Conan, que murió en 2017. “Me resulta difícil entender que alguien a través de un medium habla con su perro”, dijo.

En cuanto a las medidas económicas del gobierno, Lanata coincidió con que la Argentina “tiene que cambiar”. Sin embargo, advirtió sobre las ambiciosas reformas: “¿Eso se hace todo junto y con un decreto? Yo creo que no. No se puede cambiar el país a lo macho. A mí me parece que el país puede cambiar razonablemente pero no todo junto”.

“Milei puede ir cambiando cosas e ir demostrándonos que las cosas se pueden cambiar, pero eso es gradual en el mejor sentido. No puede atropellar a todo lo que hay porque este país es muy corporativo”, agregó.

Por último, Lanata opinó del desenlace de cuatro gobiernos peronistas y dejó una advertencia. “Milei es el presidente que teníamos que tener, después de todo este delirio. Es lo que nos tenía que tocar. Es el delirio final. Si fracasa, lo que va a venir es mucho peor de lo que tuvimos”, expresó.