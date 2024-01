Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 12 de enero de 2024 00:00

Nuevos conflictos y situaciones dramáticas se vivirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con nuevos personajes y momentos problemáticos que irán de la mano de ellos.

En el capítulo que se verá este viernes, Tolga (Berk Ali Çatal) se reunirá con Zehra (Ilayda Sezgin) con el pretexto de ayudarle en los estudios a Bahar (Ayla Polat). Sin embargo, su interés pasa por otro lado: hacerla entrar en razón de que no puede casarse con el hombre que quiere su hermano.

"Apenas nos conocemos, pero debes saber que puedes confiar en mí. Ya sé que me dijiste que tu hermano te está obligando a casarte y que tú no quieres estar con ese hombre, pero quiero saber si hay alguna posibilidad de que sí tengas algún sentimiento por él. Si no es así, entonces haré todo lo que pueda para apoyarte", expresará el joven.

Tolga le intentará explicar que ella apenas tiene 19 años para casarse y para evitar ese destino la invitará a quedarse en la casa de él: "Quédate con Bahar. Ya no vivas con tu hermano. Si tienen problemas para encontrar otro lugar, entonces pueden quedarse aquí. Y si te parece pequeño, podemos buscar otra casa más grande en donde quepamos los cuatro. No es tan difícil como parece. Puedo buscar otro empleo para pagar un alquiler más caro".

Sin embargo, la chica se resistirá y le pedirá que no se meta en su vida. "No conoces a mi hermano, Tolga. No sería tan fácil", le aclarará Zehra quien le pedirá que estudie con su hermana pero que no insista en que ella deje a su prometido.

Lejos de ambos, hay alguien que también estará decidido a intervenir para que no se de ese casamiento: Akif (Celil Nalçakan). El hombre supo la locura que se estaba por cometer con la chica cuando fue a comprar un celular a una tienda. Allí conoció al comerciante prometido de Zehra y al hermano de la joven, que es quien empuja por el matrimonio.

Conociendo lo que pasa, irá al almacén del hermano de Zehra y lo tratará de convencer de que revierta su decisión. "Vine a hablar contigo de un asunto delicado", comenzará expresando Akif quien luego subrayará: "No deberías obligar a tu hermana a casarse con ese hombre. No me parece justo que le estés arruinando la vida a tu hermana de esa forma".

Ante estas palabras el hombre se resistirá y rechazará la posibilidad de seguir a cargo de su Zehra. Sin embargo Akif insistirá con otra propuesta: "Tu hermana todavía es joven, no la cases. Mejor envíala a la escuela... voy a ayudarte. Estoy dispuesto a pagar la colegiatura de tu hermana".

Lejos de todo esto, otro problema se está por desencadenar en la historia pero esta vez con Doruk (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) como protagonistas. Es que la chica verá que su novio está muy cerca de Yasmin (Eylül Kandemir) y entenderá que entre ellos pasa algo.