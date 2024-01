"Te vas el domingo...": Catalina y Emmanuel se enfrentaron en vivo en GH

viernes, 12 de enero de 2024 00:00

Una fuerte pelea protagonizaron dos competidores de Gran Hermano (Telefe). Dos integrantes de los distintos grupos revolucionaron la casa y quedaron en el "ojo de la tormentas". Catalina (Las Furiosas) y Emmanuel (Imperio Chino) comenzaron a discutir y todo se fue de control.

Las cosas entre las Furiosas y Emmanuel ya se habían puesto tensas a la tarde, antes de la gala, cuando el peluquero le quiso cobrar a Agostina tres cigarrillos por hacerle un peinado.

En este escenario, Cata se enojó fuertemente y enfrentó a su compañero. La integrante de Las Furiosas remarcó y sentenció la situación con una fuerte frase. "Te vas el domingo p...", fueron las palabras de la jugadora y esto despertó el enojo de Emmanuel. "Maleducada, vení a decírmelo en la cara", le contesta él en el mismo tono.

Foto: captura Telefe

En ese momento, ambos se acercan, se paran frente a frente, mientras él le grita: "¿Cómo me dijiste?" y ella le responde: "Vení, pégame".

Tras lo sucedido, el competidor se dirigió al confesionario y aseguró que Catalina lo incentivaba para que se enojara más. Emmanuel destacó que el principal objetivo de la participante era que lo expulsaran de la casa más famosa del país.

Fue precisamente Santiago del Moro el encargado de pedir el "careo" de los jugadores para que pudieran solucionar las cosas. Luego, Catalina destacó que no se deben tomar las cosas de la forma incorrecta, ya que aseguró que estaba usando este momento como estrategia de juego.

"Armaste este circo para regalar los cigarros de tu amiga. Ustedes me están discriminando", comentó Emmanuel. Y sumó que "no me puede ver porque es homofóbica".

Vale destacar que los dos están nominados y se el público definirá que participante seguirá en la casa más famosa del país.