"Van a organizar mi salida": la sorpresiva declaración de una participante de Gran Hermano

jueves, 11 de enero de 2024 21:03

Una competidora de Gran Hermano quiere ponerle un punto final a su participación en la casa más famosa del país. Se trata de Carla, una de las integrantes del grupo "Las Furiosas". Si bien, sus compañeras insistieron en que siga fue ella misma la que se encargó de confirmar que va a dejar el programa.

"Ya cumplí un ciclo, le dije a Gran Hermano que me quiero ir", destacó la mujer a sus compañeros. Y agregó que desde la producción le pidieron que espere los resultados de la votación de este domingo. "Si no me voy, van a organizar mi salida", sumó.

Carla resaltó que extraña mucho a sus hijos y necesita estar con ellos. Vale recordar que la mujer fue nominada por sus compañeros y ellos coincidieron en que la jugadora está muy triste.

Su salida significaría un "golpe muy duro" para el grupo de "Las Furiosas" ya que se quedaría con una integrante menos. Restará saber qué medida tomará la producción en los próximos días.