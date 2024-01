Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 11 de enero de 2024 00:00

Una nueva venganza comenzó a encaminarse en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela tiene a su protagonista dispuesta a no ser más víctima de las mentiras de su ex marido ni de la gente que lo rodea a él por eso no parará hasta verlo en la cárcel.

En el capítulo de este jueves, Derin (Melis Sezen) llevará a Ali (Alp Akar) a la casa de Asya (Cansu Dere) convencida de que Volkan (Caner Cindoruk) está en el bar de Selcuk (Taro Emir Tekin). Con la tranquilidad de que su esposo y la doctora no están juntos, dejará al joven en la casa y se irá.

Mientras tanto, en el interior de la vivienda de Asya, ésta le reprochará a su ex que tuvo actitudes que le hicieron daño. "Pusiste todas nuestras vidas de cabeza. Lo destruiste todo, Volkan", le dirá ella con tono de acongojada pero en realidad estará poniendo en marcha su nuevo plan.

Ante esto, Volkan le pedirá perdón y le prometerá que no se volverá a repetir. En ese momento, él dará el paso de besar a su ex esposa sin pensar que a pocos metros, todo lo verá Ali desde la ventana. El joven no sabe nada de la maniobra falsa que está haciendo su madre y se sentirá más confundido aún.

Tras esto, Volkan volverá a su casa y allí lo esperará Derin con el fin de darle una noche de amor a la que él accederá. Con la tranquilidad de que Asya cree que él se divorciará de Derin, seguirá la relación con su esposa sin que no haya sospechas por ningún lado. De esta forma, todo saldrá como lo planeado por Asya.

Más tarde ella hablará con Derya y le contará cómo avanzan sus planes. "¿Y qué hará si en verdad se divorcia, Asya?. Querida, piénsalo. Volkan te volvió a creer. Puede ser que sea fácil que se divorcie ahora, porque ya no tiene dudas", le cuestionará Derya.

Sin embargo Asya sabe que eso no ocurrirá porque a Volkan le gusta jugar a dos puntas y le marcará cómo cree que se irá dando todo: "No se divorciará sin antes asegurar su futuro. Y de eso estoy totalmente segura. Se llevará de alguna forma el dinero de la compañía. Hará algo ilegal. Y entonces lo enviaré a la cárcel".