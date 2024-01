Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 11 de enero de 2024 00:00

El drama, el desconcierto y el dolor confluyen en Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La ficción tiene a los hermanos Eren separados de sus respectivas parejas y a la mentira dominando la escena.

En el capítulo de este jueves, Sarp (Atakan Özkaya)avanzará con su venganza contra Ömer (Yigit Koçak) y para ello usará a la mujer que él más ama: Süsen (Lizge Cömert). Después de haber dicho públicamente que comenzaron una relación, Sarp hará todo lo posible para que aquel estalle en celos.

Por eso cuando vea a Süsen sola en el bufet irá a su encuentro con dos ramos de rosas. Él la sorprenderá mientras ella ve las fotos de los momentos que compartió con Ömer. "Hola linda, ya sé que no se comparan con tu hermosura", le dirá Sarp sabiendo que el chico Eren la está mirando desde la planta alta.

"Creo que esto es parte del juego. Supongo que me comprarías rosas si fuéramos novios de verdad", dirá la joven con melancolía y sin poder contener las lágrimas en sus ojos al ver que Ömer es testigo de toda esa farsa.

Lejos de todo esto, Akif (Celil Nalçakan) y Nebhat (Simge Selçuk) compartirán una cena a solas y sin que Suzan (Ahu Yagtu) lo sepa. Por algunas copas de más, ella caminará con gran inestabilidad y sin poder mantenerse en pie. "Me siento un poco mareada. No debí haber bebido esa última copa, Akif. Tú tienes la culpa. No lo hubieras permitido", lanzará la mujer. Sin embargo él aclarará que fue ella quien decidió tomar de más.

"¡Qué cosas hemos hecho juntos!. Tú y yo hemos tenido muchas aventuras pero esta vez es distinto, porque tendrás la oportunidad de dormir en tu cama", aclarará él advirtiendo que ya le pidió un taxi para que la llevara a su casa. Toda esta escena de risas y complicidades no pasará desapercibida y, alguien que es una verdadera enemiga, registrará cada situación con la cámara de su celular para que quede como evidencia.

De esta forma, un nuevo drama asoma en la vida de Akif y Nebahat.