Fuerte descargo de la exnovia de un participante de Gran Hermano: ¿Qué dijo?

jueves, 11 de enero de 2024 00:00

Walter "Alfa" Santiago decidió ponerle un punto final a su relación con Delfina Wagner. Días después, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se mostró muy bien acompañado y aseguró que está en su mejor momento. El hombre hizo pública su "nueva relación" y fue duramente criticado.

Wagner hizo su descargo en la red X, (ex Twitter) y sorprendió a todos. “Pobre esa chica no sabe la que se le viene, el tipo tiene un par de Mercedes pero es la persona más tacaña que existe”, remarcó la expareja de Alfa. Y agregó que "ni hablar cuando te empiece a pedir que te tiñas el pelo de otro color o te vistas menos ´provocativa´ para encajar en su mente de sesentañero".

Por último, la joven destacó que “pobre su nueva “novia”, hasta hace menos de un mes me estaba invitando a vivir con él, ofreciéndome regalos y llamándome todos los días para volver conmigo”. Hasta el momento, el ex Gran Hermano no brindó declaraciones al respecto.

Vale recordar que el Walter Santiago aseguró que estaba en su mejor momento y detalló que estaría muy enamorado de su nueva novia.

Declaraciones en redes

