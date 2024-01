Aníbal Lotocki habló desde la cárcel y fue contundente: ¿Qué dijo?

jueves, 11 de enero de 2024 20:40

A casi cuatro meses de la detención de Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate en 2021, el cirujano habló por primera vez desde el penal de Ezeiza donde aseguró que no es un preso VIP, que no le parece justo estar preso y que el tiempo perdido no lo recupera más.

Desde su pabellón, Lotocki habló con Socios del Espectáculo sobre su vida en el penal y su estado procesal: “No estaba en mis planes estar acá, no me parece justo. Una prisión preventiva... no fui enjuiciado, no tengo condena, no debería estar acá”.

"El juicio de Zárate se hará en uno o dos años más. Este tiempo perdido, no lo recupero más. Pero bueno, dicen que hubo riesgo procesal porque me mudé de casa. Entiendo que eso se podrá revertir en los próximos meses", continuó.

Otra de las cuestiones a las que hizo hincapié es que no dice ser inocente, si no que no debería estar preso sin condena: “Es algo que tendrá que ver la Justicia, lo tiene que evaluar si soy inocente, yo digo que no tiene sentido estar acá”.

El cirujano también contó como pasa sus días en prisión: “No soy un preso VIP sino que estoy en un pabellón de buena conducta. Acá, donde estoy yo, están los presos más amigables pero no hay privilegios”.

“La comida viene para todos igual, la puerta se cierra a la misma hora y todos tenemos visitas los mismos días”, detalló.

Ante su “queja” por estar en un pabellón común, resaltó los graves problemas que hay: “Estamos en un sector donde hace mucho calor, las celdas son muy pequeñas y pedí un ventilador porque tengo un problema de transpiración excesiva por el cual hago un tratamiento dos veces al año”.

“No me lo dieron. Tuve que hacer un pedido al juez y también me lo negó, es decir, no tengo ningún privilegio”, sostuvo.

Por último, expresó cómo está a casi cuatro meses de su detención: “No sé cuántos días llevo, estoy bien, ahora haciendo gimnasia. No hay mucho para hacer acá. Hay un salón de usos múltiples donde todos desayunan y después pasan el día”.

“Lo mío es mucha lectura, mucho estudio porque no me gusta jugar a las cartas ni a los juegos de mesa”, concluyó.

Días previos a que se diera a conocer esta charla por el programa de El Trece, trascendió que el nuevo abogado, Claudio Lifschitz, presentó en Comodoro Py una denuncia en la que asegura que fue engañado por el laboratorio que le vendió el metacrilato y que utilizó para colocárselo a varias de sus pacientes.

Lo que señala en la denuncia es que él compró el producto en el laboratorio Allanmar y que nunca supo que estaba fuera de norma o no autorizado.

Cabe destacar que Lotocki está detenido desde el 18 de octubre del 2023 por la muerte de Cristian Zárate el 15 de abril de 2021 en una clínica no habilitada en Caballito donde la víctima había llegado para sacarse un leve exceso de grasa y una hernia abdominal.

En este caso está imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” y enfrenta una pena de 8 a 25 años de prisión.

La elevación a juicio oral de este caso se dio a conocer tiempo después de que la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal confirme la sentencia por el delito de estafa y eleve la pena de 4 a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por “lesiones leves” a cuatro pacientes, entre ellas la de la fallecida modelo Silvina Luna.