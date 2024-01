"Un ratito de ser nadie": el posteo de Darío Barassi que le valió un pedido de sus seguidores

miércoles, 10 de enero de 2024 15:33

Darío Barassi está atravesando por tiempos especiales, entre el éxito de su carrera profesional y el duelo por el reciente fallecimiento de su mamá. Entre sus compromisos, tuvo que viajar a México y desde allí, compartió un detallado relato que conmovió a sus seguidores. Le hicieron un pedido que tuvo adhesiones, resaltando sus habilidades para escribir.

"¿Y el libro para cuándo?", le comentó María Laura Romero y generó varias repuestas. "Te juro pensé lo mismo, es increíble la narrativa. Debería escribr un libro!"; "iba a escribir lo mismo! Por un libro pronto! Te amamos Darío!" y "pensé lo mismo mientras lo leía , incluso me lo imaginé escribiendo mientras tomaba su Aperol", fueron algunas de ellas.

Este es el texto del talentoso conductor y actor sanjuanino:

"Hace rato que no me siento en una vereda cualquiera, con bucito, auriculares, música de esa que uno escucha cdo está solo en un lugar que le es ajeno.

Está fresco , hay viento, los árboles y sus hojas en un ritmo melancólico delicioso. Pasa gente, distinta, no los conozco y no me conocen. Ni a mí ni a barassi. Un ratito de ser nadie, nada. Un algo gordito, que está quieto y con mirada sensible que nadie registra, x suerte y x un ratito. Hace falta.



Un respiro a estos días de movimiento, viajes, aeropuertos, hoteles, ruidos, aplausos, indicaciones, risas. Un respiro.



Y cuando todo para, aparece lo q tiene q aparecer. La calma es ambigua por ahora. Alivia y duele. Pienso en mis niñas que amo y extraño con locura, escucho sus voces, me llenan el alma. Siento un abrazo con mi mujer que hable recién y ya se dormía x que estamos con diferencia horaria. Siento halagado el ego y el alma porque la rompí laburando. Y tbn pienso en las ausencias, gigantes e inentendibles. Imposibles de dominar por ahora.